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FENERBAHÇE'YE VERECEĞİ PARA BELLİ OLDU


Fenerbahçe'ye vereceği para belli oldu
Tarih : 03 Haziran 2018, 23:00
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Fenerbahçe'de rekor katılımla 21 binden fazla üyenin oy kullandığı başkanlık seçiminde Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı geçerek sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu. Ali Koç, Fenerbahçe'nin 37. başkanı olurken, yeni bir atılım yapacaklarının sözünü verdi. Fenerbahçe Kulübü'ne mali yardımda bulunacağının da sözünü veren Ali Koç, kulübe ne kadar para verecek? Ali Koç, kongrenin ilk gününde yapılan konuşmalarda Aziz Yıldırım'ın "Kazanırsam kulübe 150 milyon TL vereceğim" şeklindeki sözünün ardından "Bir fazlasını" vaadinde bulunmuştu.

İşte Ali Koç'un projeleri:

* Kulübe hatırı sayılır bir sermaye girişi yapılacak.

* Sponsorluk anlaşmaları yapılarak kulüp mali anlamda düzlüğe çıkarılacak.

SCOUT AĞI KURULACAK

* Futbol şubesinde 'scout' ağı kurulacak. Orta ve uzun vadede ise futbol okulları ve altyapı faaliyetleri baştan aşağı yenilenecek. Dünya çapında örnek gösterilecek bir futbol akademisi yapısı oluşturulacak.

* Tüm branşlarda özkaynaklardan sporcu yetiştirilecek.

PROFESYONEL İSİMLER GÖREV YAPACAK

* Yönetim anlayışı değişecek. Kulüp bünyesinde profesyonel isimler görev yapacak. Çağdaş bir yönetim anlayışı hedefleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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