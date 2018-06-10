Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli forvet mevkiine transfer yapmayı planlıyor. Listede Barcelona'nın kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planladığı İspanyol forvet Paco Alcacer ilk sırada yer alıyor.

BARCELONALI YILDIZIN 2021 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Forvetin yanı sıra orta alanın her iki kanadında da forma giyebilen 24 yaşındaki İspanyol forvetin Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi var. Sarı-lacivertliler oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Comolli, İspanyol forveti ikna etmek için önümüzdeki günlerde temasa geçecek. Golcü futbolcunun daha fazla forma giyerek kendini gösterebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

SOLDADO REFERANS OLACAK

Tecrübeli golcü Soldado'nun da Fenerbahçe'de forma giymesi ve verdiği olumlu referanslar genç golcüyü ikna edilmesinde önemli rol oynayacak.

Kaynak: haberinburada