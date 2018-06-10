Porto, Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Alex Telles'i Satmıyor
Fenerbahçe'ye Barcelonalı Golcü
Öğrencisi İle İlişkisi Ortaya Çıkan 8 Aylık Hamile Öğretmen Tutuklandı, Bebeğin Babasını Söylemedi
Nice Forması Giyen Mario Balotelli, Marsilya'ya Transfer Oluyor
Yer Yerinden Oynayacak! İşte Okay Yokuşlu'nun Yeni Takımı
Kuzey Kore Lideri Kim, Tarihi Zirve İçin Singapur'da
Erdoğan'dan Dikkat Çeken Çıkış: Biz 1 Numarayız, Amerika Gerimizde
Seçim Sandıklarının Bulunduğu Depo Yangını Sonrası Yeniden Seçim Sesleri Yükseldi
Beşiktaş, 17'lik Yıldızın Peşine Düştü
Müslümanların Kıblesi Kabe'de Dehşet Veren Olay!
Beşiktaş, Yardımcı Teknik Adam Görevi İçin İlhan Mansız İle Görüştü
Fenerbahçe Ve Beşiktaş'a Ben Arfa Müjdesi
Nusret Gökçe, Köyünde Yaptırdığı Ve Anne-Babasının İsmini Verdiği Külliyenin Açılışını Yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cep Telefonuyla İmtihanı Kameralara Yansıdı
Neymar'ın Attığı Gol Olay Oldu! Rakibini Fena Rencide Etti
Brezilya Hazırlık Maçında Avusturya'yı 3-0 Yendi
Manchester City, Denayer'in Bonservis Bedelini 10 Milyon Euro Olarak Belirledi
Ramil Guliyev, Diamond League'in Stockholm Ayağında Birinciliğe Ulaştı
Başbakan'dan Hızlı Tren Müjdesi: İstanbul-Edirne Kapı Komşusu Olacak
Arsenal Taraftarı, Robin Van Persie'nin Üzerini Çizdi

Fenerbahçe'ye Barcelonalı golcü

FENERBAHÇE'YE BARCELONALI GOLCÜ

Kadrosuna forvet transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe listesine Barcelona'da forma giyen Paco Alcacer'i aldı.

Tarih : 10 Haziran 2018, 23:40
Puan Ver : Fenerbahçe'ye Barcelonalı Golcü(9/10)5

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli forvet mevkiine transfer yapmayı planlıyor. Listede Barcelona'nın kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planladığı İspanyol forvet Paco Alcacer ilk sırada yer alıyor.

BARCELONALI YILDIZIN 2021 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Forvetin yanı sıra orta alanın her iki kanadında da forma giyebilen 24 yaşındaki İspanyol forvetin Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi var. Sarı-lacivertliler oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Comolli, İspanyol forveti ikna etmek için önümüzdeki günlerde temasa geçecek. Golcü futbolcunun daha fazla forma giyerek kendini gösterebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

SOLDADO REFERANS OLACAK

Tecrübeli golcü Soldado'nun da Fenerbahçe'de forma giymesi ve verdiği olumlu referanslar genç golcüyü ikna edilmesinde önemli rol oynayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Ye  Barcelonalı  Golcü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER