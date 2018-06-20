FENERBAHÇE'NİN YILDIZI PORTEKİZ MAÇI SONRASI HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
2018 Dünya Kupası ilk maçında İran, ikinci maçında da Portekiz'e 1-0 mağlup olan Fas Milli Takımı turnuvaya veda etti. Fas'ın Fenerbahçeli yıldızı Dirar, maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı.
FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Portekiz ile Fas karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Ronaldo'nun attığı golle 1-0 kazanan Portekiz, İspanya beraberliğinin ardından puanını 4'e çıkardı.
DIRAR MAÇ SONU AĞLADI
İlk maçta İran'a son dakikada yediği golle mağlup olan Fas ise ikinci maçında da sahadan mağlubiyetle ayrılınca Dünya Kupasına veda etti.
Fas'ın Fenerbahçeli yıldızı Nabil Dirar ise karşılaşma sonrsı gözyaşlarını tutamadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kendi Cenazesinde Ortaya Çıktı, Acılı Aile Neye Uğradığını Şaşırdı
- Yolcu Teknesi Alabora Oldu, 178 Kişi Kayıp!
- Paris'teki Banliyö Treninde Doğan Bebek, 25 Yıl Bedava Seyahat Edecek
- Abd Resti Çekti, Bm İnsan Hakları Konseyinden Ayrıldı
- 78 Yaşındaki Adam, Genç Anneyi Taciz Ederken Gizli Kameraya Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar