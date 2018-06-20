2018 Dünya Kupası ilk maçında İran, ikinci maçında da Portekiz'e 1-0 mağlup olan Fas Milli Takımı turnuvaya veda etti. Fas'ın Fenerbahçeli yıldızı Dirar, maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı.

FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Portekiz ile Fas karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Ronaldo'nun attığı golle 1-0 kazanan Portekiz, İspanya beraberliğinin ardından puanını 4'e çıkardı.

DIRAR MAÇ SONU AĞLADI

İlk maçta İran'a son dakikada yediği golle mağlup olan Fas ise ikinci maçında da sahadan mağlubiyetle ayrılınca Dünya Kupasına veda etti.

Fas'ın Fenerbahçeli yıldızı Nabil Dirar ise karşılaşma sonrsı gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: haberinburada