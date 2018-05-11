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Fenerbahçe'nin yıldızı Dünya Kupasına gidiyor

FENERBAHÇE'NİN YILDIZI DÜNYA KUPASINA GİDİYOR

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Roman Neustadter, Dünya Kupası için Rusya kadrosuna çağrıldı.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 19:10
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Yıldızı Dünya Kupasına Gidiyor(8/10)4

Rusya'da gerçekleşecek Dünya Kupası'nda kadrolar belli olmaya başladı. Ev sahibi olan Rusya'nın kadrosu belli olurken Fenerbahçe'nin savunmacısı Roman Neustadter de kadroya çağrıldı.

30 MAÇTA 3 GOL ATTI

Özellikle bu sezon savunmada gösterdiği performansla başarılı bir çıkış yakalan Neustadter, Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov tarafından kadroya dahil edildi. Neustadter bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maçta forma giyerken 3 de gol kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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