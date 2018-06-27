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FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI COCU, İSTANBUL'A GELDİ


Fenerbahçe'nin Yeni Hocası Cocu, İstanbul'a Geldi
Tarih : 27 Haziran 2018, 17:30
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Hollandalı Phillip Cocu İstanbul'a geldi.

47 yaşındaki teknik adam için bugün saat 18:30'da imza töreni düzenlenecek. Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

PSV'nin resmi sosyal medya hesabından görüntüler paylaşılırken "Teşekkürler Philip" mesajı bırakıldı.

FENERBAHÇE 1 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Sarı-lacivertliler, Cocu'yu takımın başına getirmek için Hollanda ekibi PSV'ye 1 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödemişti.

COCU KİMDİR?

Hollandalı eski millî futbolcu Phillip Cocu, 29 Ekim 1970 yılında dünyaya geldi. Daha önce AZ, PSV, FC Barcelona gibi takımlarda oynadı. Hollanda millî futbol takımı ile 101 maça çıkıp 10 gol attı. Futbol kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira Club takımında bitirdi. Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Cocu, teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında PSV Eindhoven'ın yardımcı antrenörlüğü ile başlayan Phillip Cocu, aynı zamanda Hollanda millî takımının da yardımcı antrenörlüğünü üstlendi. 2012 yılına kadar bu iki görevde de bulunan teknik adam 2012-2013 sezonunda PSV Eindhoven'ın altyapı sorumluluğuna getirildi. 2013 yılı haziran ayında PSV Eindhoven ile 4 yıllık anlaşma imzalayarak Dick Advocaat'ın yerine teknik direktörlüğe getirilmişti. PSV geçen sezon Philipp Cocu önderliğinde Hollanda'da şampiyon oldu. Philip Cocu önderliğinde PSV, son 4 sezonda 3 kere şampiyon olmayı başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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