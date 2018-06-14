FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN DÜŞÜNDÜĞÜ İSİM BELLİ OLDU
Fenerbahçe teknik direktörülük görevi için Hollandalı Philipp Cocu ile ilgileniyor. Cocu'nun yardımcılığı için düşünülen isim ise sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt.
Yabancı bir teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'nin Hollandalı Philipp Cocu ile ilgilendiği belirtildi.
BeIN Sports'un iddiasına göre Fenerbahçe, PSV Eindhoven'ı Hollanda Ligi'nde şampiyon yapan 47 yaşındaki teknik direktör Philipp Cocu'yu takımın başına getirmek istiyor.
COCU'NUN YARDIMCISI DIRK KUYT
Yeni sportif direktör Damien Comolli'nin önderliğinde yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcılığını ise sarı lacivertli takımın eski futbolcusu olan Dirk Kuyt'ın yapacağı iddia edildi.
47 yaşındaki teknik adam 2014 yılından bu yana PSV'yi çalıştırıyor.
Cocu, PSV'yi çalıştırdığı bu dönemde üç Eredivisie şampiyonluğu yaşarken, bir kez Hollanda Kupası, iki kez de Johan Cruyff Shield'de mutlu sona ulaştı.
Kaynak: haberinburada
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