FENERBAHÇE'NİN ÖDEDİĞİ TAZMİNAT BELLİ OLDU
Fenerbahçe, PSV'den transfer ettiği Phillip Cocu için Hollanda ekibine 1 milyon euro tazminat ödedi.
Beklenen oldu ve Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörü Phillip Cocu oldu... Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıllarda Hollanda'nın köklü ekiplerinden PSV Eindhoven'ın teknik direktörlük görevini yürüten Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.
Bu gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan Phillip Cocu, "Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli'nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.
"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
Teknik direktör Phillip Cocu, stadı ve taraftarları çok merak ettiğini de açıklamalarında altını çizerek belirtti. Genç hoca, "Oyuncularla çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Phillip Cocu, çalışmalara, Sarı-Lacivertliler'in sezon öncesi hazırlık kampı için toplanacağı 28 Haziran Perşembe günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak.
1 MİLYON EURO ÖDENECEK
Sarı-Lacivertliler 1 yıllık daha sözleşmesi olan Cocu için PSV'ye 1 milyon Euro ödedi.
Kaynak: haberinburada
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