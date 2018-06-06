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Fenerbahçe'nin İstediği Jorge Jesus, Suudi Arabistan Takımıyla Anlaştı
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Fenerbahçe'nin İstediği Jorge Jesus, Suudi Arabistan Takımıyla Anlaştı

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ JORGE JESUS, SUUDİ ARABİSTAN TAKIMIYLA ANLAŞTI

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan ayrılan ve Fenerbahçe'nin istediği iddia edilen başarılı Teknik Direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal ile anlaştı.

Tarih : 06 Haziran 2018, 16:20
Puan Ver : Fenerbahçe'nin İstediği Jorge Jesus, Suudi Arabistan Takımıyla Anlaştı(8/10)4

Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon'dan ayrılan Teknik Direktör Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu. Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Portekizli çalıştırıcı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

63 yaşındaki teknik adam daha öncede Portekiz takımları Vitoria Guimaraes, Braga ve Benfica takımlarında görev almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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