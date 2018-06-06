Fenerbahçe'nin İlk Transferi İstanbul'a Geldi
Obradovic, Koç Ve Yıldırım İle İlgili Hayalini İlk Kez Açıkladı
Hint Sanatçıdan İlginç Proje: İnek Olmak Kadın Olmaktan Daha Mı Güvenli?
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi Müjdesi! Gelirler Arttı
Yoksul Baba Üç Günlük Bebeğini Öperek Kilisenin Kapısına Bıraktı, O Anlar Kameralara Yakalandı
Gülmekten Kendini Yerlere Atan Merve Aydın Uzun Süre Toparlanamadı
Turabi Gönüllüler'den Şikayetçi Oldu: Böyle Bir Şey Görmedim
Mustafa Cengiz: Uefa İle 4 Yıllık Anlaşma İmzalayacağız
Osmanlıspor'dan Ayrılan Raheem Lawal, Beşiktaş Forması Giydi
İyi Partililerden Cnn Türk'ün Önünde Meşaleli Akşener Protestosu!
Alex De Souza'dan Aziz Yıldırım'a: Sağlık Ve Şans Dilerim
Erdoğan, Halkın İdam Çağrısına Yanıt Verdi: Bana Gelirse Ben Bunu Onarım
Sp Lideri Karamollaoğlu'ndan Dikkat Çeken Paylaşım: Erbakan Hocanın Kemikleri Sızliyeah!
Dünya Bankası, Türkiye'ye İlişkin Büyüme Beklentilerini Değiştirdi
İsrail-Arjantin Hazırlık Maçı Protestolar Nedeniyle Ertelendi
Kedisini Döven Kocasını Silahla Vurarak Öldürdü
Ağır Yaralı Kadının Önünde Selfie Çekti, Ülke Ayağa Kalktı
Erdoğan, Terörle Mücadelede Yeni Adresi Belirledi: Sırada Kandil Ve Sincar Var
Sözcü Kalın, Gül-Akar Paşa Görüşmesine İlişkin İlk Kez Konuştu: Erdoğan'ın Bilgisi İle Gittik
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Aydınlılarla Birlikte Zeybek Oynadı

FENERBAHÇE'NİN İLK TRANSFERİ İSTANBUL'A GELDİ


Fenerbahçe'nin ilk transferi İstanbul'a geldi
Tarih : 06 Haziran 2018, 02:40
Puan Ver : Fenerbahçe'nin İlk Transferi İstanbul'a Geldi(10/10)6

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı sportif direktör Damien Comolli İstanbul'a geldi. Damien Comolli, genç yeteneklerin bulunup pahalı ücretlerle satılmasıyla ününü duyurmuştu.

"ALİ KOÇ SEÇİLDİĞİ İÇİN MUTLUYUM"

Sarı lacivertli kulübün yeni başkanı Ali Koç'un ısrarla futbol direktörlüğü görevine getirmek istediği Fransız futbol adamı Damien Comolli, Lyon'dan kalkan tarifeli uçuşla saat 22.30'da sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Kendisini karşılayan basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Comolli, "Ali Koç, Fenerbahçe başkanı seçildiği için çok mutluyum. Ali Koç'un daveti üzerine İstanbul'dayım" dedi.

Kendisinin Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü yapıp yapmayacağı ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Comolli, "Henüz bunu konuşmak için erken" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yarın Damien Comolli ile bir araya gelmesi bekleniyor.

100 FUTBOLCU ARASINDAN TRANSFER YAPILACAK

Comolli'nin göreve başladıktan sonra ilk olarak yeni teknik direktörü getirmesi bekleniyor. Bu hamlenin ardından Comolli'nin izlediği 100'ün üzerindeki oyuncu arasından transferler yapılacak.

Damien Comolli daha önce Premier Lig'de Arsenal, Tottenham, Fransa Ligue 1'de Saint-Etienne ve yine Premier Lig'de Liverpool kulüplerinde görev aldı.

1907 DERNEĞİNDE KONUŞMACILIK YAPMIŞTI

Comolli, Ali Koç'un 1907 Derneği başkanlığı yaptığı sırada İstanbul'a gelip dernekte konuşmacılık yapmıştı.

DAMİEN COMOLLİ KİMDİR?

13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St.Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.

1996 yılında Arsenal'de 7 yıl boyunca gözlemci (scout) olarak görev yapan Comolli, Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004-2005 yılları arasında ise St.Etienne'de teknik direktörlük yapan Comolli, burada Fransız ekibiyle ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.

YILDIZLARI TAKIMA KAZANDIRDI

2005-2008 yılları arasında ise Tottenham'da futbol direktörlüğü görevi üstlenen Comolli, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Stantos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.

2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı. 2012'de ise kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberler, kendisi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığı yönündeydi.

TÜRKİYE'DE EĞİTİM VERDİ

Comolli, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sportif Direktörlük Sertifika Programı'na geçen yıl eğitimci olarak katılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Nin  İlk  Transferi  İstanbul  A  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER