Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı sportif direktör Damien Comolli İstanbul'a geldi. Damien Comolli, genç yeteneklerin bulunup pahalı ücretlerle satılmasıyla ününü duyurmuştu.

"ALİ KOÇ SEÇİLDİĞİ İÇİN MUTLUYUM"

Sarı lacivertli kulübün yeni başkanı Ali Koç'un ısrarla futbol direktörlüğü görevine getirmek istediği Fransız futbol adamı Damien Comolli, Lyon'dan kalkan tarifeli uçuşla saat 22.30'da sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Kendisini karşılayan basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Comolli, "Ali Koç, Fenerbahçe başkanı seçildiği için çok mutluyum. Ali Koç'un daveti üzerine İstanbul'dayım" dedi.

Kendisinin Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü yapıp yapmayacağı ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Comolli, "Henüz bunu konuşmak için erken" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yarın Damien Comolli ile bir araya gelmesi bekleniyor.

100 FUTBOLCU ARASINDAN TRANSFER YAPILACAK

Comolli'nin göreve başladıktan sonra ilk olarak yeni teknik direktörü getirmesi bekleniyor. Bu hamlenin ardından Comolli'nin izlediği 100'ün üzerindeki oyuncu arasından transferler yapılacak.

Damien Comolli daha önce Premier Lig'de Arsenal, Tottenham, Fransa Ligue 1'de Saint-Etienne ve yine Premier Lig'de Liverpool kulüplerinde görev aldı.

1907 DERNEĞİNDE KONUŞMACILIK YAPMIŞTI

Comolli, Ali Koç'un 1907 Derneği başkanlığı yaptığı sırada İstanbul'a gelip dernekte konuşmacılık yapmıştı.

DAMİEN COMOLLİ KİMDİR?

13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St.Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.

1996 yılında Arsenal'de 7 yıl boyunca gözlemci (scout) olarak görev yapan Comolli, Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004-2005 yılları arasında ise St.Etienne'de teknik direktörlük yapan Comolli, burada Fransız ekibiyle ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.

YILDIZLARI TAKIMA KAZANDIRDI

2005-2008 yılları arasında ise Tottenham'da futbol direktörlüğü görevi üstlenen Comolli, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Stantos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.

2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı. 2012'de ise kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberler, kendisi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığı yönündeydi.

TÜRKİYE'DE EĞİTİM VERDİ

Comolli, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sportif Direktörlük Sertifika Programı'na geçen yıl eğitimci olarak katılmıştı.

Kaynak: haberinburada