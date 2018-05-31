Fenerbahçe'nin 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin'i Manchester City, Roma, Arsenal ve Bayer Leverkusen takip ediyor.

16-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlenecek olan 2018 UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin kadrosunda yer alması beklenen Oğuz Kağan Güçtekin, Avrupalı scoutlar tarafından bekleniyor.

MANCHESTER CITY GÖZÜNE KESTİRDİ

Sabah'ın haberine göre; 1999 doğumlu orta saha oyuncusunu isteyenler arasında ilk sırada Manchester City geliyor. Guardiola, Finlandiya'daki turnuvada oyuncu izlemek için görevlendirdiği scoutlarından Oğuz Kağan'a dikkat edilmesini istedi.

CITY DIŞINDA 3 TAKIM DAHA TAKİP EDİYOR

Manchester City dışında Roma, Arsenal ve Bayer Leverkusen'in de Oğuz'u takip ettiği, şampiyonanın ardından teklifte bulunacağı belirtildi.

Kaynak: haberinburada