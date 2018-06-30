Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Makedonya'dan transfer edilen ancak bir türlü istenileni veremeyen genç yetenek Eljif Elmas, Cocu'nun gözdesi olacak.

Geçen sezon ikinci yarıdan itibaren takıma katılabilen ve sık sık bel ağrıları yüzünden sıkıntılar yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, Phillip Cocu ile parlamayı hedefliyor.

Sakatlığı tamamen geçen Makedon yıldız, sezon boyunca forma savaşının içinde olacağının sinyallerini veriyor.

BU SEZON DAHA ÇOK FORMA ŞANSI BULMASI BEKLENİYOR

Cocu, genç yetenek Eljif Elmas ile yakından ilgileniyor. Hollandalı hoca, Makedon oyuncunun performansını dikkatli gözlerle izlerken, geçen sezonun ikinci yarısında lisansı çıkan Eljif'in bu sezon daha çok şans bulması bekleniyor.

Yetenekli futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 7 karşılaşmada 1 asistlik performans sergilemişti. Kaynak: Sporx

Kaynak: haberinburada