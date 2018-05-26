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Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Milos Krasic, Polonya ekibi Lechia Gdansk'tan Ayrıldı

FENERBAHÇE'NİN ESKİ FUTBOLCUSU MİLOS KRASİC, POLONYA EKİBİ LECHİA GDANSK'TAN AYRILDI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Milos Krasic'in Polonya ekibi Lechia Gdansk'taki macerası sona erdi.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Milos Krasic, Polonya Ekibi Lechia Gdansk'tan Ayrıldı(7/10)3

Juventus'tan büyük umutlarla alındığı sarı-lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan, B takımıyla idmanlara çıkan Sırp futbolcu, sonrasında Lechia Gdansk'a transfer olmuştu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Polonya ekibinde ilk sezonu oldukça başarılı geçen ve kontratı uzatılan oyuncu, kulüpte aradan geçen üç yılın ardından yolun sonuna geldi. Lechia Gdansk, kontratı süren 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Teknik direktör Piotr Stokowiec'in gelecek sezon bambaşka bir Lechia Gdansk yaratmaya karar verdiği bildirildi. Bu yeni yapılanmada Milos Krasic'in düşünülmemesi nedeniyle oyuncuyla yolların teknik karar uyarınca ayrıldığı bildirildi. Kaynak: Skorer

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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