FENERBAHÇE'NİN ESKİ FUTBOLCUSU MİLOS KRASİC, POLONYA EKİBİ LECHİA GDANSK'TAN AYRILDI
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Milos Krasic'in Polonya ekibi Lechia Gdansk'taki macerası sona erdi.
Juventus'tan büyük umutlarla alındığı sarı-lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan, B takımıyla idmanlara çıkan Sırp futbolcu, sonrasında Lechia Gdansk'a transfer olmuştu.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Polonya ekibinde ilk sezonu oldukça başarılı geçen ve kontratı uzatılan oyuncu, kulüpte aradan geçen üç yılın ardından yolun sonuna geldi. Lechia Gdansk, kontratı süren 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.
Teknik direktör Piotr Stokowiec'in gelecek sezon bambaşka bir Lechia Gdansk yaratmaya karar verdiği bildirildi. Bu yeni yapılanmada Milos Krasic'in düşünülmemesi nedeniyle oyuncuyla yolların teknik karar uyarınca ayrıldığı bildirildi. Kaynak: Skorer
Kaynak: haberinburada
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