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Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Ali Şen: Sanki ABD Başkanı Seçiliyor

FENERBAHÇE'NİN ESKİ BAŞKANI ALİ ŞEN: SANKİ ABD BAŞKANI SEÇİLİYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Ali Şen, tarihi kongre öncesi, "Gündeme bakıldığında sanki ABD başkanı seçiliyor" yorumunu yaptı.

Tarih : 02 Haziran 2018, 13:10
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Ali Şen: Sanki Abd Başkanı Seçiliyor(6/10)2

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Ali Şen, tarihi kongreyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ORGANİZASYONU"

Ali Şen, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum organizasyonu. Gündeme bakıldığında, sanki ABD başkanı seçiliyor. En modern cihazlarla adaylığa gidiliyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRK SPORUNDA BİR İLK"

Üye sayısına ve seçimde oy kullanacak kongre üyesi sayısına atıfta bulunan Ali Şen, "20 binden fazla katılım olacak. Bunlar Türk sporunda bir ilk. Kongrenin statta yapılması müthiş. Kulüp başkanlığına bu kadar ilgi olması mutluluk verici" diyerek sözlerini noktaladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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