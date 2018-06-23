FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GEÇEN COCU: PLANLARIMIZ ÇOK GÜZEL
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, yenilenmek ve değişim adına sarı-lacivertli kulübü seçtiğini söyledi, "Planlarımız çok güzel." dedi.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu'nun transferi Hollanda'da geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.
Phillip Cocu'nun, Hollanda'nın önemli gazetelerinden de Telegraaf'ta yer alan konuşmalarında Fenerbahçe'deki planların güzel olduğu, Ali Koç ve Comolli ile çalışmanın güzel olacağı ve PSV'den neden ayrıldığına dair sözleri yankılandı.
"COCU'NUN YENİ DÖNEMİ ZOR OLACAK"
Fenerbahçe'deki yeni dönemin zor olacağına işaret eden Cocu, kariyerinde yeni ve ileriye doğru bir adım atmak istediğini ancak buna karşın gelecek 3 yılın kolay geçmeyeceğini belirtti.
"FENERBAHÇE MUAZZAM BİR KULÜP"
PSV'den neden ayrıldığına dikkat çeken 47 yaşındaki antrenör, "PSV'de çalışmak istedim mi? Evet istedim elbette. Ancak bu sadece sporla alakalı bir durum değil. Zirvede kalmak için sürekli kendinizi geliştirmek ve değişiklik yapmak zorundasınız. Fenerbahçe'den de bana böylesi bir değişiklik şansı teklifi geldi. Fenerbahçe hem kulüp olarak hem de başkanı ve sportif direktörüyle muazzam bir kulüp" dedi.
Büyük bir heyecan duyduğunu aktaran Hollandalı çalıştırıcı Cocu, "Planlar çok güzel. PSV'de yıllar önce gördüğüm planları ve hedefleri gördüm. Aynı çalışma ortamını buldum" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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