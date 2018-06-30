Fenerbahçe, transfer listesinin ilk sırasındaki Yerry Mina için önemli bir adım attı. Fenerbahçeli yetkililer özel uçakla Moskova'ya gitti.

Stoper transferi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de listenin ilk sırasındaki Yerry Mina için önemli bir adım atıldı.

beIN Sports'un haberine göre; 2018 Dünya Kupasında Kolombiya formasıyla sergilediği performansla parlayan Yerry Mina ile temasta bulunmak için Fenerbahçeli yetkililerin özel uçakla Moskova'ya gittiği öğrenildi.

BARCELONA'NIN MINA'YI KİRALAMASI BEKLENİYOR

3 Temmuz'da son 16 turunda İngiltere ile karşılaşacak Güney Amerika ekibinin kampında yer alan 23 yaşındaki stoperin, bu yaz Barcelona tarafından kiraya verilmesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada