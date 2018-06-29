FENERBAHÇELİ VOLKAN DEMİREL, ABD TAKIMLARIYLA GÖRÜŞÜYOR
Fenerbahçe'de dün yapılan sezonun ilk antrenmanında Volkan Demirel'in olmaması dikkat çekti. Tecrübeli kaleci ABD ekipleriyle görüşüyor.
Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in antrenmanda olmaması dikkat çekti. Sözleşmesi biten ve sarı-lacivertli kulüple henüz resmi imzaları atmayan Volkan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Tecrübeli file bekçisi, gelecek pazartesi gününe kadar Fenerbahçe ile görüşmeleri tamamlamayı planlıyor. Yeni sözleşme konusunda uzlaşma ortamı arayan 37 yaşındaki kaleci, ufak pürüzler dışında herhangi bir sorun yaşamıyor.
"ÖNCELİĞİM FENERBAHÇE" DEDİ
Ancak edinilen bilgiye göre ABD'den bazı MLS kulüplerinin Volkan Demirel ile irtibata geçtiği ve transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Volkan'ın bu kulüplerle ön görüşme yaptığı ancak önceliğin Fenerbahçe olduğu dile getirildi. 2002 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen Volkan'ın sözleşme yenileyerek Fenerbahçe'de kalmak istediği kaydedildi.
Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ve yönetimi ziyaret eden Volkan Demirel'in tüm hazırlıklarını Fenerbahçe'de kalmak için yaptığı ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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