Son Dakika! Fetö'nün Emniyet Yapılanmasına Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Kararı Var
Fenerbahçeli Volkan Demirel, Abd Takımlarıyla Görüşüyor
Meteoroloji Yağışlar Konusunda Gün Verip Uyardı!
İnfial Yaratan Olayla İlgili 4 Kişi Gözaltına Alındı!
En Çok Konuşulan Konuydu! Tüm Gözler Bahçeli'de!
Kemal Kılıçdaroğlu'na İstifa Çağrısı Yapan Eren Erdem Gözaltına Alındı
Alper'in Ağabeyi Olayın Nasıl Yaşandığını Anbean Anlattı
Ab Liderleri Anlaştı, Mülteciler İçin Türkiye'ye 3 Milyar Euro Gönderilecek
Ünlü Oyuncu Mine Tugay Yer Çekimine Meydan Okudu!
İstanbullulara Müjde: 600 Kilometrelik Yeni Metro Hattı İnşa Edilecek
Hadise'nin Parası Mı Bitti? Sosyal Medya Paylaşımıyla Ortaya Çıktı!
İrem Derici Bacak Hareketiyle Instagram'ı Salladı!
Emekliler, Yaşlılar, Memurlar... Temmuz Ayı 20 Milyon Kişi İçin Zam Ayı Olacak
Survivor'ın Öldürülen Kameramanı Alper'in Ailesine Son Sözleri Sizi Çok Seviyorum Olmuş
Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
Kılıçdaroğlu'ndan İnce, İbb Başkan Adayı Olacak Mı Sorusuna Yanıt: Şimdiden Açıklamak Doğru Değil
Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisi Belli Oldu!
Yeni Dönemin Kadrosu Netleşiyor! Erdoğan En Az Üç Yardımcı Atayacak
Eşinin, Kemerle Boğazını Sıkıp Üzerine Kaynar Su Döken Caniden Pişkin Savunma: Şaka Yaptım
Belçika, İngiltere'yi Nakavt Edip Gruptan Lider Çıktı

Fenerbahçeli Volkan Demirel, ABD Takımlarıyla Görüşüyor

FENERBAHÇELİ VOLKAN DEMİREL, ABD TAKIMLARIYLA GÖRÜŞÜYOR

Fenerbahçe'de dün yapılan sezonun ilk antrenmanında Volkan Demirel'in olmaması dikkat çekti. Tecrübeli kaleci ABD ekipleriyle görüşüyor.

Tarih : 29 Haziran 2018, 09:30
Puan Ver : Fenerbahçeli Volkan Demirel, Abd Takımlarıyla Görüşüyor(5/10)1

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in antrenmanda olmaması dikkat çekti. Sözleşmesi biten ve sarı-lacivertli kulüple henüz resmi imzaları atmayan Volkan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Tecrübeli file bekçisi, gelecek pazartesi gününe kadar Fenerbahçe ile görüşmeleri tamamlamayı planlıyor. Yeni sözleşme konusunda uzlaşma ortamı arayan 37 yaşındaki kaleci, ufak pürüzler dışında herhangi bir sorun yaşamıyor.

"ÖNCELİĞİM FENERBAHÇE" DEDİ

Ancak edinilen bilgiye göre ABD'den bazı MLS kulüplerinin Volkan Demirel ile irtibata geçtiği ve transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Volkan'ın bu kulüplerle ön görüşme yaptığı ancak önceliğin Fenerbahçe olduğu dile getirildi. 2002 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen Volkan'ın sözleşme yenileyerek Fenerbahçe'de kalmak istediği kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ve yönetimi ziyaret eden Volkan Demirel'in tüm hazırlıklarını Fenerbahçe'de kalmak için yaptığı ifade edildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçeli  Volkan  Demirel  Abd  Takımlarıyla  Görüşüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER