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Fenerbahçeli Valbuena: İstanbul'da Mutluyum
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Fenerbahçeli Valbuena: İstanbul'da Mutluyum

FENERBAHÇELİ VALBUENA: İSTANBUL'DA MUTLUYUM

Fenerbahçe'de sezonun tartışılan ismi Valbuena, Fransız gazetecilerin "Geri dönüş var mı?" sorusuna, "İstanbul güzel bir şehir, kendimi orada iyi hissediyorum" cevabını verdi.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 14:20
Puan Ver : Fenerbahçeli Valbuena: İstanbul'da Mutluyum(9/10)5

Sezon boyunca Fenerbahçe'den en çok tartışılan isimlerden olan Mathieu Valbuena, ülkesi Fransa'da özel bir etkinliğe katıldı ve geleceğiyle alakalı flaş bir açıklama yaptı.

Valbuena, futbola başladığı Blanquefort'ta bir saha açılışına katıldı ve ismi burada stada verildi. Bordeaux altyapısında futbola başlaması ve geçtiğimiz aylarda adının Fransız kulüplerle adının geçmesi sonrası Valbuena'ya geleceğiyle alakalı sorular soruldu.

"İSTANBUL GÜZEL ŞEHİR"

Saha açılışı esnasında gazetecilerin, "Fransa'ya geri dönüyor musun" sorusuna ilginç bir cevap veren 33 yaşındaki futbolcu, "Böyle bir durum yok. İstanbul güzel bir şehir, İstanbul'da kendimi iyi hissediyorum" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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