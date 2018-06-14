FENERBAHÇELİ OBRADOVİC'TEN ŞAMPİYONLUK SONRASI AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR
Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic şampiyonluğun ardından eski başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür etti.
Fenerbahçe Doğuş başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun ardından konuştu ve eski başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür etti.
Zeljko Obradovic, şampiyonluğun ardından şu sözleri kullandı;
"Tüm oyuncularım için öok öutluyum. Uzun ve zor bir sezon oldu. Sonunda şampiyon olarak harika hissettik. Fenerbahçe taraftarına bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum. Önce eski başkan Aziz Yıldırım'a sonra yeni başkan Ali Koç'a teşekkür ediyorum.
"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"
Ben bu şekilde oynanmasını hayal ediyorum. 12 oyuncunun da skora katkıda bulunmasını hayal ediyorum. Bugün bu hayalimi gerçekleştirdim."
Kaynak: haberinburada
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