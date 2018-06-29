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Fenerbahçeli Nunnally, NBA'de Portland'la İdmana Çıktı

FENERBAHÇELİ NUNNALLY, NBA'DE PORTLAND'LA İDMANA ÇIKTI

NBA ekiplerinden Portland Trailblazers'la idmana çıkan James Nunnally, Fenerbahçe Doğuş'tan ayrılığın eşiğine geldi.

Tarih : 29 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Fenerbahçeli Nunnally, Nba'de Portland'la İdmana Çıktı(9/10)5

Kanarya'nın ABD'li şutör guardı James Nunnally, NBA opsiyonunu değerlendiriyor.

ESPN kaynaklarına göre 27 yaşındaki oyuncu Portland Trailblazers ile özel bir idmana katıldı.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin bir diğer yıldızı Wanamaker, Boston Celtics'e imza atmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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