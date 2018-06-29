FENERBAHÇELİ NUNNALLY, NBA'DE PORTLAND'LA İDMANA ÇIKTI
NBA ekiplerinden Portland Trailblazers'la idmana çıkan James Nunnally, Fenerbahçe Doğuş'tan ayrılığın eşiğine geldi.
Kanarya'nın ABD'li şutör guardı James Nunnally, NBA opsiyonunu değerlendiriyor.
ESPN kaynaklarına göre 27 yaşındaki oyuncu Portland Trailblazers ile özel bir idmana katıldı.
Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin bir diğer yıldızı Wanamaker, Boston Celtics'e imza atmıştı.
Kaynak: haberinburada
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