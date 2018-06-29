Kanarya'nın ABD'li şutör guardı James Nunnally, NBA opsiyonunu değerlendiriyor.

ESPN kaynaklarına göre 27 yaşındaki oyuncu Portland Trailblazers ile özel bir idmana katıldı.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin bir diğer yıldızı Wanamaker, Boston Celtics'e imza atmıştı.

Kaynak: haberinburada