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Fenerbahçeli Neustadter'in Peşine Rus ve Alman Takımları Düştü

FENERBAHÇELİ NEUSTADTER'İN PEŞİNE RUS VE ALMAN TAKIMLARI DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de forma giyen Neustadter için Rus ve Alman ekiplerinden teklif geldi.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Fenerbahçeli Neustadter'in Peşine Rus Ve Alman Takımları Düştü(5/10)1

Fenerbahçe'de 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Neustadter'i Rusya ve Almanya'dan takımların istediği bildirildi. Ülkesindeki Dünya Kupası sonrası transferiyle ilgili kesin kararını verecek olan Neustadter'in nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde sarı- lacivertli kulüp zararını bu sezon sıfırlamak zorunda. Bu yüzden de futbolcu satışı yapılabilir.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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