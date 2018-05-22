FENERBAHÇELİ NEUSTADTER'İN PEŞİNE RUS VE ALMAN TAKIMLARI DÜŞTÜ
Fenerbahçe'de forma giyen Neustadter için Rus ve Alman ekiplerinden teklif geldi.
Fenerbahçe'de 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Neustadter'i Rusya ve Almanya'dan takımların istediği bildirildi. Ülkesindeki Dünya Kupası sonrası transferiyle ilgili kesin kararını verecek olan Neustadter'in nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.
Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde sarı- lacivertli kulüp zararını bu sezon sıfırlamak zorunda. Bu yüzden de futbolcu satışı yapılabilir.
Kaynak: haberinburada
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