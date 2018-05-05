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Fenerbahçeli Neustadter, Rusya Milli Takımına Çağrılıyor

FENERBAHÇELİ NEUSTADTER, RUSYA MİLLİ TAKIMINA ÇAĞRILIYOR

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Cherchesov, Fenerbahçe'deki performansını beğendiği Neustadter'i Dünya Kupası kadrosuna çağıracak.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 14:30
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2018 Dünya Kupası için artık geri sayıma geçilirken, ülkeler kadrolarını şekillendirmeye başladı. Özellikle ev sahibi Rusya'nın kadrosunda önemli kararlar geliyor. Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, 23 kişilik nihai kadrosuyla alakalı kararlarını verdi.

Fenerbahçe'de bu sezon düzenli forma giyip, başarılı bir görüntü çizen Roman Neustadter, milli takım yetkililerinden de tam not aldı.

23 KİŞİLİK KADROYA GİRİYOR

Savunma hattını şekillendirdiği belirtilen Stanislav Cherchesov'un Neustadter'i 23 kişilik kesin kadroya alacağı duyuruldu. Tecrübeli stoperin as kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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