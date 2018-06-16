FENERBAHÇELİ NEUSTADTER: EŞCİNSELLİK DÜNYANIN EN NORMAL ŞEYİ
Fenerbahçeli oyuncu Roman Neustadter "Benim fotoğraflarımın altında 'O bir eşcinsel' yazıyorlar. Bundan ne zevk alıyorlar anlamıyorum. Eşcinsellik dünyanın en normal şeyi." dedi.
Fenerbahçeli Roman Neustadter, Alman Die Welt gazetesine bir röportaj verdi. Futboldaki eşcinsellik ve eşcinsel oyuncuların konumu üzerine sözleri dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu, kendisinin sosyal medya üzerinde yaşadığı bazı sıkıntılara da değindi, tepkisini ortaya koydu.
Instagram hesabı üzerinden bir kullanıcının kendisini gücendirme niyetiyle Neustadter'e 'Homo' şeklinde yakıştırmada bulunduğu hatırlatıldı. Futbolcunun tepkisinin de "Irkçı veya homofobik iseniz hesabımdan defolun" şeklinde olduğunun vurgulanması üzerine sarı-lacivertli oyuncu şunları söyledi:
"BENİM FOTOĞRAFLARIMIN ALTINDA 'O BİR EŞCİNSEL' YAZIYORLAR"
"Artık bu tip şeylere dayanamıyorum. Sosyal medyada bazen bazı idiotlar benim resmimin altına 'O bir eşcinsel' diye yazıyorlar. İnsanlar bir diğerini homoseksüel şeklinde gücendirmekten ne zevk alıyorlar bilmiyorum".
Roman Neustadter'in konuyla ilgili açıklamalarından diğer satır başları şöyle:Eşcinsel futbolcuların kimliklerini açıklaması günümüzde hala mümkün değil. Toplum henüz buna hazır değilEğer bir eşcinsel futbolcu bugün kimliğini açıklarsa statlarda muhtemelen buna aşırı tepki verilecektirFutbolcunun kulübü nasıl bir tepki verecek ondan da emin değilimEşcinsel olduğunu açıklamak, futbolcunun kariyerine mal olabilirEşcinseller bazı insanlarca hala zayıf kişiler olarak görülüyor. Bu tabii ki bir saçmalıkEşcinsel bir futbolcu da pekala diğer futbolcular kadar sağlam oynayabilirSonuç olarak şunu anlamalıyız ki eşcinsellik dünyanın en normal şeyiAncak bu tip şeyleri takım arkadaşlarınızla hiçbir zaman konuşamazsınız
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediciklerin Seçimlerde Kimi Destekleyecekleri Belli Oldu!
- Erdoğan: Hayvan Haklarıyla İlgili Yaptırım Tasarısını Yeni Dönemde Yürürlüğe Koyacağız
- Askerlere Yıllarca Bomba Atan Taliban Militanları, Bu Kez Çiçek Attı!
- Erdoğan'dan İnce'ye Köprü Cevabı: Bir Daha Ki Bayrama Hepsini Ücretsiz Yaparız
- 4 Yaşındaki Küçük Kız Bayramlaşmak İçin Gittiği Dedesinin Köyünde Kayboldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 31 Yıl Önce Yol Kenarında Bulunan Esrarengiz Cesedin Sırrı Çözüldü
- Sevgilisini Başka Biriyle Öpüşürken Yakalayan Gencin İntikamı Fena Oldu
- Kuantum Sayesinde Süper Güvenli Ve Hızlı İnternet Geliyor
- Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı
- Einstein'ın Seyahat Günlüklerindeki Irkçı İfadeler Gün Yüzüne Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar