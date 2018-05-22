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Fenerbahçeli Martin Skrtel Ayrılık İddialarını Yalanladı
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Fenerbahçeli Martin Skrtel Ayrılık İddialarını Yalanladı

FENERBAHÇELİ MARTİN SKRTEL AYRILIK İDDİALARINI YALANLADI

Fenerbahçe'den ayrılacağı gündeme gelen Slovak yıldız Martin Skrtel sosyal medya hesabından çıkan haberleri yalanladı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : Fenerbahçeli Martin Skrtel Ayrılık İddialarını Yalanladı(9/10)5

Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen ve hakkında son günlerde transfer haberleri çıkan Martin Skrtel'dan cevap geldi.

İskoçya temsilcisi Rangers ile anılan Martin Skrtel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları bir anlamda yalanladı.

Skrtel paylaşımında sarı-lacivert renklerle "Ne demek istediğimi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZLER NE İDDİA ETMİŞTİ?

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Martin Skrtel için Rangers'ın yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi kabul etti.

Rangers'ın, Martin Skrtel ile yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği ve Slovak stoperle 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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