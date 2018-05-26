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Fenerbahçeli Giuliano'ya Dünya Kupası müjdesi!

FENERBAHÇELİ GİULİANO'YA DÜNYA KUPASI MÜJDESİ!

Brezilya Milli Takımının Dünya Kupası kadrosunda yer alamayan Fenerbahçeli Giuliano, her türlü sakatlık ihtimaline karşı oluşturulan ikinci kadroda yer aldı.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 19:40
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Brezilya Milli Takımının 2018 Dünya Kupası kadrosuna eski Beşiktaş'a veda eden Anderson Talisca ve Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano girememişti.

Teknik direktör Tite'nin sakatlık ihtimaline karşı oluşturduğu 12 kişilik yedek kadroda ise Sarı Lacivertliler'in yıldızı kendine yer bulmayı başardı.

İŞTE YEDEK KADRODA YER ALAN İSİMLER

Neto (Valencia), Rafinha (Bayern Münih), Alex Sandro (Juventus), Dedé (Cruzeiro), Rodrigo Caio (Sao Paulo), Maicon (Gremio), Lucas Paqueta (Flamengo), Rodriguinho (Corinthians), Arthur (Gremio), Giuliano (Fenerbahçe), Dudu (Palmeiras), Luan (Gremio)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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