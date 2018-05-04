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Fenerbahçeli Giuliano'dan final paylaşımı

FENERBAHÇELİ GİULİANO'DAN FİNAL PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, Beşiktaş'ın maça çıkmamasının ardından paylaşımda bulundu.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 01:00
Puan Ver : Fenerbahçeli Giuliano'dan Final Paylaşımı(10/10)6

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktığı maçın ardından Giuliano'dan da bir paylaşım geldi.

Brezilyalı oyuncu yaptığı paylaşımda finale hak etiklerini belirtirken, "Tebrikler. Finale çıkmayı hak ettik. Haydi Fener" ifadelerine yer verdi.

İşte Giuliano'nun sosyal medyadaki paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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