Altınordulu Berke İçin Fenerbahçe Devreye Girdi
Galatasaray'da İlk Ayrılık! 2 Yıllık İmzayı Attı
Sele Kapılan Aracını Elleriyle Tutmaya Çalışan Sürücü, Anbean Kamerada!
Boşanmak İsteyen Karısını, Babasının Gözü Önünde 5 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
Hakkari'den Acı Haber! 1 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralandı
Başkan Cengiz: Doğru Bildiğimiz Yolda İlerleyerek Yine Kazanacağız
Tofaş'ı Rahat Geçen Fenerbahçe, Şampiyonluk Unvanını Korudu
Fenerbahçeli Dirar, Hocası Şans Verirse Dünya Kupasında Oynayacak
Seçime 10 Gün Kala Son Anket Paylaşıldı! Erdoğan'a Kötü Haber
20. Kattan Düşüp Ölen Şule'nin Arkadaşı Konuştu, Mahkeme Harekete Geçti
Tebriz-Van Arası Tren Bileti 55 Lira Olacak
Bakan'dan Belediye Başkanlarına: Bazıları Var Ki Tam Dayaklık!
Benfica, Beşiktaş'a Unutulmayacak Kazığı Attı
Son Dakika! Adil Öksüz'ün Eşi Abd'de Görüntülendi
Erdoğan'nın 'adaylığı Yanlış' Dediği Demirtaş, Twitter'dan Cevap Verdi
Ekonominin Patronundan Ohal Yorumu: Yatırımları Olumsuz Etkiledi
Şafak Baskınında Lüks Villadan Çıkanlar Polisi Şoke Etti!
Terim'in Çok İstediği Futbolcu, Küme Düşmemeye Oynayan Takımı Seçti
Taciz Haberiyle Gündeme Gelen Talat Bulut'u Savunan Fatma Girik Heyecandan Savundum Diyerek Geri Adım Attı
Ece Erken Arkadaşının Eşarp Markası İçin Tesettürlü Pozlar Verdi

Fenerbahçeli Dirar, Hocası Şans Verirse Dünya Kupasında Oynayacak

FENERBAHÇELİ DİRAR, HOCASI ŞANS VERİRSE DÜNYA KUPASINDA OYNAYACAK

Dünya Kupasında yarın oynanacak İran karşılaşması öncesi Fas cephesine müjdeli haber geldi. Fenebrahçeli Dirar, sakatlığı atlattı, mücadelede forma giyebilecek.

Tarih : 14 Haziran 2018, 12:20
Puan Ver : Fenerbahçeli Dirar, Hocası Şans Verirse Dünya Kupasında Oynayacak(6/10)2

Dünya Kupası A Grubu'nda yarın oynanacak Fas-İran maçı öncesinde Fas cephesine müjdeli haber geldi. Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar'ın sakatlığı atlattığı ve bu maçta hocası şans vermesi durumunda forma giyebileceği bildirildi.

CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

Afrika ekibinin bugünkü idmanında yer alan Dirar ile ilgili gelişmenin, Fas cephesinde moralleri yükselttiği belirtildi. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma öncesinde 32 yaşındaki oyuncunun takımla idmanlara dönmesi sevinç yarattı.

MAÇ YARIN 18.00'DE

Ayın başında Slovakya ile yapılan maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Dirar'a teknik direktör Renard'ın yarın ilk 11'de görev verip vermeyeceği merak konusu oldu. St Petersburg'da yarın oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de oynanacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçeli  Dirar  Hocası  Şans  Verirse  Dünya  Kupasında  Oynayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER