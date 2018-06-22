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Fenerbahçeli Dirar, Aykut Kocaman haberiyle yıkıldı

FENERBAHÇELİ DİRAR, AYKUT KOCAMAN HABERİYLE YIKILDI

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, Aykut Kocaman'ın takımdan ayrılmasına üzüldüğünü ifade etti, "Haberi aldığımda büyük hayal kırıklığı yaşadım." dedi.

Tarih : 22 Haziran 2018, 09:40
Puan Ver : Fenerbahçeli Dirar, Aykut Kocaman Haberiyle Yıkıldı(7/10)3

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, Aykut Kocaman'ın takımdan ayrılmasına üzüldüğünü ifade etti.

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcu, "Kocaman çok iyi bir insan ve hoca. Açıkçası ayrılık haberini aldığımda büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ama hayat devam ediyor. Kendisine başarılar diliyorum. Bence geride kalan sezon bizim için iyi bir dönemdi. Yeni sezonda başarılı olmak için ciddi potansiyelimiz var" dedi.

"TAKIMDA KALMAK İSTERİM"

Dünya Kupası'na hak etmedikleri bir şekilde erken havlu havlu attıkları için üzgün olduğunu aktaran Dirar, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili olarak ise "Takımda kalmayı isterim ancak ne olacağını henüz bilmiyorum" yorumunu yaptı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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