FENERBAHÇELİ AATIF'I GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
Fenerbahçeli Nabil Dirar'ın resmi Instagram hesabı aracılığıyla paylaştığı bir fotoğrafta Aatıf Chahechouhe'nun kameraya yansıyan hâli sosyal medyanın gündemine oturdu.
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar'ın resmi Instagram hesabı aracılığıyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı.
AATIF'IN GÖBEĞİ DİKKAT ÇEKTŞ
Dirar'ın aralarında Aatıf Chahechouhe'nun da bulunduğu 3 arkadaşıyla birlikte çektirdiği fotoğrafta Chahechouhe'nun göbekli dikkat çekti.
Sarı Lacivertli taraftarlar, fotoğrafın altına yüzlerce yorum bırakırken Chahechouhe'ya ilginç göndermelerde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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