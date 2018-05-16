Atilla Davasında Sona Gelindi, Hakim Kararla İlgili Sinyali Verdi
Fenerbahçeli Aatıf'ı Görenler Gözlerine İnanamadı
Beşiktaş'tan Ayrılacak Olan Atiba, Göztepe İle Anlaşmak Üzere
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç. Bir Meczup Adımızı Kullanıyor
İngilizlerin Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu
Muharrem İnce'den Gözaltına Alınan Barış Atay'la İlgili İlk Yorum!
İzmir Marşına Karşı Çıkan Okul Müdürü Görevden Alındı
Hapis Karar Verildi, Yorumlar Yıkıldı: İçerde Misin?
Erdoğan'dan Peş Peşe Filistin Diplomasisi! Son Görüşme Papa İle
Galatasaray Ve Fenerbahçe'nin İstediği Domenico Criscito, Genoa'ya Transfer Oldu
Hakan Atilla Davasında Karar Günü! Duruşma Başladı
İnşaat Bekçisinin Ölü Bulunduğu Evden 4,5 Ay Sonra Bir Ceset Daha Çıktı
Eşi, Cezaevinde Tutuklu Olan Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Etti, Video İle Mesajını İletti
Altınordu, 52 Milyon Tl Kazanacağı Çağlar'ın Transferini Bekliyor
Deniz Baykal Başka Bir Hastaneye Nakledildi!
Sumudica İle Yolları Ayrılan Kayserispor Ertuğrul Sağlam İle Anlaştı
2 Kişinin Vurularak Öldüğü Seçim Kavgasının Görüntüleri Ortaya Çıktı!
İşte Türkiye'de En Çok Genç Nüfusun Yaşadığı İl!
Merkez Bankası Başkanı'nın Ak Parti'ye Neden Gittiği Belli Oldu
Filistin Diplomasisi! Erdoğan, Merkel'i Aradı

Fenerbahçeli Aatıf'ı görenler gözlerine inanamadı

FENERBAHÇELİ AATIF'I GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Fenerbahçeli Nabil Dirar'ın resmi Instagram hesabı aracılığıyla paylaştığı bir fotoğrafta Aatıf Chahechouhe'nun kameraya yansıyan hâli sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 19:40
Puan Ver : Fenerbahçeli Aatıf'ı Görenler Gözlerine İnanamadı(9/10)5

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar'ın resmi Instagram hesabı aracılığıyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı.

AATIF'IN GÖBEĞİ DİKKAT ÇEKTŞ

Dirar'ın aralarında Aatıf Chahechouhe'nun da bulunduğu 3 arkadaşıyla birlikte çektirdiği fotoğrafta Chahechouhe'nun göbekli dikkat çekti.

Sarı Lacivertli taraftarlar, fotoğrafın altına yüzlerce yorum bırakırken Chahechouhe'ya ilginç göndermelerde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçeli  Aatıf  I  Görenler  Gözlerine  İnanamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER