FENERBAHÇELİ AATİF'A BÜYÜK ŞOK, DİRAR'A MÜJDE
Fas'ın Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı. Kadroda Türkiye'den Belhanda, Dirar, De Costa ve Boutaib çağrılırken, Aatif kadrodan kendisine yer bulamadı.
2018 Dünya Kupası öncesi takımların kadroları açıklanmaya devam ediyor. Aday kadrosunu son açıklayan takım Fas oldu. Fas Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Younes Belhanda, Nabil Dirar, Boutaib ve eski Galatasaraylı Nordin Amrabat da kadroya dahil edilen isimler arasında...
AATIF KADRODA YER ALMADI
Kadroda Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Aatif yer almadı. Aatif hazırlık maçları ve grup elemelerinde de uzun süredir kadroya dahil edilmiyordu. Aatif, Fas Milli Takımı formasını 3 kez giydi ve 1 gol attı.
Kaynak: haberinburada
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