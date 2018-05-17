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Fenerbahçeli Aatif'a büyük şok, Dirar'a müjde

FENERBAHÇELİ AATİF'A BÜYÜK ŞOK, DİRAR'A MÜJDE

Fas'ın Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı. Kadroda Türkiye'den Belhanda, Dirar, De Costa ve Boutaib çağrılırken, Aatif kadrodan kendisine yer bulamadı.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 21:40
Puan Ver : Fenerbahçeli Aatif'a Büyük Şok, Dirar'a Müjde(7/10)3

2018 Dünya Kupası öncesi takımların kadroları açıklanmaya devam ediyor. Aday kadrosunu son açıklayan takım Fas oldu. Fas Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Younes Belhanda, Nabil Dirar, Boutaib ve eski Galatasaraylı Nordin Amrabat da kadroya dahil edilen isimler arasında...

AATIF KADRODA YER ALMADI

Kadroda Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Aatif yer almadı. Aatif hazırlık maçları ve grup elemelerinde de uzun süredir kadroya dahil edilmiyordu. Aatif, Fas Milli Takımı formasını 3 kez giydi ve 1 gol attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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