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Fenerbahçe'de tehlike çanları çalıyor, gözler Mehmet Topal'da

FENERBAHÇE'DE TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR, GÖZLER MEHMET TOPAL'DA

Fenerbahçe 30 yaş üzerindeki 11 futbolcusu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Mehmet Topal'ın kaderi, Cocu'nun raporu sonrası belli olacak.

Tarih : 23 Haziran 2018, 13:10
Puan Ver : Fenerbahçe'de Tehlike Çanları Çalıyor, Gözler Mehmet Topal'da(7/10)3

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada 30 yaş ve üzerinde 11 futbolcularının olduğunu, bunun uygun olmadığını belirtmiş ve ilk olarak Fernandao 3 milyon dolara satılmıştı.

Volkan ve Valbuena dışında tüm 30 yaş üzeri futbolcularla yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Neustadter için de Rusya'dan gelen tekliflere bakıldığı, Kameni'ye kulüp arandığı öne sürüldü.

TOPAL İÇİN KARARI COCU VERECEK

Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Mehmet Topal'ın satış listesine konulup konulmayacağı Phillip Cocu'nun vereceği raporun ardından belli olacak. Mehmet Topal kalsa bile orta sahada Josef de Souza ile aynı anda forma giymesi oldukça zor görünüyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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