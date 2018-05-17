Arsene Wenger, Yerine Gelecek Hocayı İşaret Etti
Fenerbahçe'de Sürpriz Görüşme
Cezaevindeki Demirtaş, Mahkemeye Dilekçe Verdi: Seçim Yoğunluğum Var, Gelemiyorum
Pep Guardiola İmzayı Attı
Ve Bir Devir Sona Eriyor! Buffon, Juventus İle Son Maçına Çıkacak
Yıldız Oyuncudan Flaş İtiraf: Fenerbahçe İle Görüşüyorum
Pfdk; Fenerbahçe, Beşiktaş Ve Trabzonspor'a Ceza Yağdırdı
Fenerbahçeli Aatif'a Büyük Şok, Dirar'a Müjde
Samsunspor Kayyum Heyeti, Son 10 Yıllık Geçmiş Yönetimlerden Şikayetçi Oldu
Fitch, Doların Yükselişini Değerlendirdi: Türkiye Kırılgan Ülkelerden Birisi
Trabzonsporlu Futbolcular Rıza Çalımbay'a Veda Etti
Salah'ın Ayakkabıları, 5 Bin Yıllık Mumyaların Yanında Sergilenecek
Erdoğan Çağrı Yaptı, İslam Dünyası Kudüs İçin İstanbul'da Toplanıyor
Rus Şirket Güneş Enerjisi İle Çalışan İphone X Üretti
Mesut Özil, Fenerbahçe Formasıyla Poz Verdi
Çekyalı Tenisçi Karolina Pliskova, Hakem Kolduğunu Parçaladı
Alman Devi Schalke, Türk Futbolcuyu Kadrosuna Kattı
Kayserisporlu Deniz Türüç'ten Galatasaray'a Yeşil Işık
Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın Kararını Yetiştiremedi
Beyrut'ta Dilencilik Yapan Kadının Hesabından 5,5 Milyon Dolar Çıktı!

Fenerbahçe'de sürpriz görüşme

FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetici Abdullah Kiğılı bir restaurantta bir araya geldi.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 22:40
Puan Ver : Fenerbahçe'de Sürpriz Görüşme(8/10)4

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetici Abdullah Kiğılı bir restaurantta bir araya geldi.

Daha önce birlikte çalışan Yıldırım ile Kiğılı'nın seçim öncesinde buluşması hem dikkat çekti hem merak uyandırdı.

ÖNDER FIRAT VE YÜKSEL ÇAĞLAR EŞLİK ETTİ

Zorlu Center'da bir restauranttaki yemekte Kiğılı ve Yıldırım'a Fenerbahçeli yöneticilerden Önder Fırat ile işadamı Yüksel Çağlar da eşlik etti.

Daha önce Fenerbahçe için Aziz Yıldırım ile birlikte çalışan ancak şu an yönetimde olmayan Kiğılı'nın yeniden Yıldırım'ın listesinde olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  De  Sürpriz  Görüşme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER