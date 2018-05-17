FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetici Abdullah Kiğılı bir restaurantta bir araya geldi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetici Abdullah Kiğılı bir restaurantta bir araya geldi.
Daha önce birlikte çalışan Yıldırım ile Kiğılı'nın seçim öncesinde buluşması hem dikkat çekti hem merak uyandırdı.
ÖNDER FIRAT VE YÜKSEL ÇAĞLAR EŞLİK ETTİ
Zorlu Center'da bir restauranttaki yemekte Kiğılı ve Yıldırım'a Fenerbahçeli yöneticilerden Önder Fırat ile işadamı Yüksel Çağlar da eşlik etti.
Daha önce Fenerbahçe için Aziz Yıldırım ile birlikte çalışan ancak şu an yönetimde olmayan Kiğılı'nın yeniden Yıldırım'ın listesinde olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Kaynak: haberinburada
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