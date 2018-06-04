Fenerbahçe'de iki gün süren tarihi seçim sonrası Ali Koç yeni başkan seçildi. Koç'un başkan seçilmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadyumu'na akın etti. Yaklaşık 5 bin Fenerbahçe taraftarı, Ülker Stadyumu çevresinde meşaleler yakarak, Ali Koç tezahüratları yaptı.

KADIKÖY'DE BAYRAM VAR

Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığı sonrası koltuğa oturan Ali Koç'u kutlayan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de bayram havası yaşattı.

Kaynak: haberinburada