Seçim Şaibesiyle İlgili Ysk'dan İlk Adım Geldi!
Dünya Kupası Biter Bitmez Vida Gidiyor
Seçimin İlk Sandığı Kapandı, Sadece 2 Kişi Oy Kullandı!
Güney Koreli Futbolcu, Askere Gideceği İçin Maç Sonrası Ağladı
Seçime Şaibe Karıştırmak İsteyenler Yakalandı! İşte Görüntüler
Fenerbahçeli Ozan Yuvadan Uçuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Görevlilere Uyarı: Devlet Memuru Olduğunuzu Unutmayın
Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Adayı Akşener: Hacı Olarak Görevimi Yaptım
Galatasaray, Sırp Futbolcu Alexandar Mitrovic'i Gündemine Aldı
Son Başbakan Binali Yıldırım, Oyunu Kullandı
Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Oyunu Kullandı
Ünlü Sanatçı Sezen Aksu'nun Oy Kullandığı Sandıkta Gergin Anlar
Fenerbahçe'de Localar Kapış Kapış Satılıyor
Oy Kullanan Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş'tan İlk Paylaşım
'her Şey Ülkem İçin' Diyen Nusret, Oyunu Kullandı
Atiba'nın Kaderi Belli Oldu
Selehattin Demirtaş'ın Eşi Başak Demirtaş, Oyunu Kullandı
Merve Boluğur Yeni Sevgilisi Hakan Sabancı'nın Doğum Günü Partisine Katıldı
Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulda Yoğun Güvenlik Önlemi
İlkleriyle Tarihe Geçecek Seçimde, 56 Milyon Seçmen Oy Kullanacak

Fenerbahçe'de localar kapış kapış satılıyor

FENERBAHÇE'DE LOCALAR KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon kullanılacak 64 locanın 55'ini sattı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 10:50
Puan Ver : Fenerbahçe'de Localar Kapış Kapış Satılıyor(6/10)2

Fenerbahçeli taraftarlar, forma ve kombine biletlerin ardından localara da yoğun ilgi gösteriyor.

Ülker Stadyumu'ndaki 64 locadan 55'i satıldı. Kalan localara da yoğun talep olduğu belirtildi.

Forma, bilet ve kombineler sayesinde kulüp son dönemde ciddi gelir elde etti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  De  Localar  Kapış  Kapış  Satılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER