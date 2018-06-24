FENERBAHÇE'DE LOCALAR KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR
Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon kullanılacak 64 locanın 55'ini sattı.
Fenerbahçeli taraftarlar, forma ve kombine biletlerin ardından localara da yoğun ilgi gösteriyor.
Ülker Stadyumu'ndaki 64 locadan 55'i satıldı. Kalan localara da yoğun talep olduğu belirtildi.
Forma, bilet ve kombineler sayesinde kulüp son dönemde ciddi gelir elde etti.
Kaynak: haberinburada
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