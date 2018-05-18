FENERBAHÇE'DE İLK AYRILIK BELLİ OLDU
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Luis Neto, ligin bitmesiyle kulübü Zenit'e dönecek.
Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-lacivertli takıma veda edecek ilk isim belli oldu.
Zenit'ten kiralanan Luis Neto, sezon sonunda Rus ekibine geri dönecek. Portekizli savunmacı, Skrtel'in cezası nedeniyle Konya maçında forma giyerek Sarı- Lacivertliler'e veda etme şansı yakaladı.
NEUSTADTER GÖZE GİRDİ
Neto'nun Skrtel ile birlikte savunmanın göbeğini oluşturması bekleniyordu. Ancak Neustadter'in başarılı performansına, 29 yaşındaki stoperin hataları eklenince işler değişti.
Portekizli oyuncu, bu sezon Sarı-Lacivertliler'de 15 resmi maçta forma giyerken, 5 kez sarı kart gördü.
Kaynak: haberinburada
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