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Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

FENERBAHÇE'DE İLK AYRILIK BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Luis Neto, ligin bitmesiyle kulübü Zenit'e dönecek.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 12:40
Puan Ver : Fenerbahçe'de İlk Ayrılık Belli Oldu(6/10)2

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-lacivertli takıma veda edecek ilk isim belli oldu.

Zenit'ten kiralanan Luis Neto, sezon sonunda Rus ekibine geri dönecek. Portekizli savunmacı, Skrtel'in cezası nedeniyle Konya maçında forma giyerek Sarı- Lacivertliler'e veda etme şansı yakaladı.

NEUSTADTER GÖZE GİRDİ

Neto'nun Skrtel ile birlikte savunmanın göbeğini oluşturması bekleniyordu. Ancak Neustadter'in başarılı performansına, 29 yaşındaki stoperin hataları eklenince işler değişti.

Portekizli oyuncu, bu sezon Sarı-Lacivertliler'de 15 resmi maçta forma giyerken, 5 kez sarı kart gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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