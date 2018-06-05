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FENERBAHÇE'DE DUYGUSAL ANLAR, KULÜBE GELİP ODASINI BOŞALTTI


Fenerbahçe'de duygusal anlar, kulübe gelip odasını boşalttı
Tarih : 05 Haziran 2018, 11:50
Puan Ver : Fenerbahçe'de Duygusal Anlar, Kulübe Gelip Odasını Boşalttı(8/10)4

Fenerbahçe'nin önceki gün yapılan kongresinde başkanlık koltuğunu Ali Koç'a bırakan Aziz Yıldırım'dan kulübe veda...

20 yıldır oturduğu başkanlık koltuğunu bırakmak zorunda kalan Yıldırım, dün sessiz sedasız kulüp binasına geldi. Odasındaki özel eşyalarını toplayan ve aracına taşıtan Sarı-Lacivertli kulübün eski başkanı daha sonra kulüp çalışanlarıyla teker teker tokalaşarak vedalaştı.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Zaman zaman duygulu anların yaşandığı vedalaşmada Aziz Yıldırım, "Hepinize teşekkür ediyorum. Yıllardır burada bir arada bulunduk. Çok güzel günlerimiz geçti. Fenerbahçe'nin başarısı için bizim kadar sizler de elinizden geleni yaptınız. Artık veda vakti geldi. Ben hakkımı helal ediyorum. Siz de helal edin" diye konuştu. Kulüp çalışanları da "Biz de size teşekkür ediyoruz. Hakkımız helal olsun" dediler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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