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Fenerbahçe'de büyük çöküş! Tam 4 yıldır kupa kazanamıyorlar

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK ÇÖKÜŞ! TAM 4 YILDIR KUPA KAZANAMIYORLAR

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'a yenilen Fenerbahçe, tam dört yıldır kupa kazanamıyor. Fenerbahçe en son İsmail Kartal yönetiminde 2014 yılında Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 01:50
Puan Ver : Fenerbahçe'de Büyük Çöküş! Tam 4 Yıldır Kupa Kazanamıyorlar(5/10)1

Diyarbakır'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, büyük bir hüsran yaşadı. Finalde kaybedilen kupa, akıllara bir başka istatistiği getirdi. En son 2014 yılında Galatasaray'ı yenerek Türkiye Süper Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, o tarihten bu yana kupa kazanamadı. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin aldığı Türkiye Süper Kupası, sarı-lacivertli ekibin müzesine götürdüğü son kupa olarak tarihe geçti.

EN SON 2014 YILINDA SÜPER KUPAYI KALDIRDILAR

Galatasaray ile 2014 yılında oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta penaltı atışları sonucu 3-2 galip gelen Fenerbahçe, kupaya uzanmıştı. O tarihten sonra Fenerbahçe, ligde 2014-15 sezonunda Galatasaray'ın ve 2015-16 sezonunda Beşiktaş'ın arkasında ligi ikinci sırada bitirdi. Türkiye Kupası'nda ise 2015-2016 sezonunda finale yükselen Fenerbahçe, Galatasaray'a 1-0 yenilerek şampiyonluktan oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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