Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'a yenilen Fenerbahçe, tam dört yıldır kupa kazanamıyor. Fenerbahçe en son İsmail Kartal yönetiminde 2014 yılında Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.

Diyarbakır'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, büyük bir hüsran yaşadı. Finalde kaybedilen kupa, akıllara bir başka istatistiği getirdi. En son 2014 yılında Galatasaray'ı yenerek Türkiye Süper Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, o tarihten bu yana kupa kazanamadı. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin aldığı Türkiye Süper Kupası, sarı-lacivertli ekibin müzesine götürdüğü son kupa olarak tarihe geçti.

EN SON 2014 YILINDA SÜPER KUPAYI KALDIRDILAR

Galatasaray ile 2014 yılında oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta penaltı atışları sonucu 3-2 galip gelen Fenerbahçe, kupaya uzanmıştı. O tarihten sonra Fenerbahçe, ligde 2014-15 sezonunda Galatasaray'ın ve 2015-16 sezonunda Beşiktaş'ın arkasında ligi ikinci sırada bitirdi. Türkiye Kupası'nda ise 2015-2016 sezonunda finale yükselen Fenerbahçe, Galatasaray'a 1-0 yenilerek şampiyonluktan oldu.

Kaynak: haberinburada