FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK SEÇİMİNİN TARİHİ DEĞİŞTİ!
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşeceği açıkladı.
Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşeceği açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, daha önce seçimin 3 Haziran'da gerçekleşeceğini duyurmuştu.
BAŞKANLIK SEÇİMİ 26-27 MAYIS'TA GERÇEKLEŞECEK
Fenerbahçe Spor Kulübü seçime gidiyor. Sarı lacivertli kulüpte mevcut başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin tarihi belli oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre yeterli çoğunluluk sağlandığı taktirde seçimle 26-27 Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek.
Kaynak: haberinburada
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