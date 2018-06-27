Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mali tablonun beklenenden kötü olması üzerine giderlerde kesintiye gidiyor. Üniversite projesi bir yıl ertelenirken, Fenerbahçe Evleri projesi de rafa kaldırılacak.

Fenerbahçe'de yeni yönetim, finansal tabloları detaylı bir şekilde inceliyor.

Beklenenden daha sıkıntılı bir mali durum ile karşı karşıya kalan sarı-lacivertli yönetim, kısa vadede acil olmayan giderlerde kesintiye gidiyor. Üniversite bir yıl ertelenirken, benzer projeler için de aynı kararlar alınmasının söz konusu olduğu belirtildi.

YÖNETİM, FENERBAHÇE EVLERİNİ RAFA KALDIRDI

Bunlardan biri Fenerbahçe Evleri... Eski yönetimin başlattığı çalışmalar çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanından araziler alınmış ve buralara sarı-lacivertli üyelerin buluşacağı Fenerbahçe Evleri ile ilgili çalışmalar başlatılmıştı. Yönetim bu ve benzeri orta-uzun vadeli projelere çok sıcak bakmıyor. İlk olarak kulübün bu tip giderlerini azaltıp öncelikli alanlara harcamaların yapılmasını öngörüyor.

Sarı-lacivertlilerin dün yapılan yönetim kurulu toplantısında da bu konu gündeme geldi. Arazi alımı, tesis inşaatı gibi konularla alakalı Ali Koç Yönetimi'nin, eski yönetim kadar aktif olmayacağı öğrenildi. Acil olmadıkça bu tip yatırımların ötelendiği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada