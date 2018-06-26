FENERBAHÇE, YARIN PHİLLİP COCU İLE SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Fenerbahçe, daha önce anlaştığını açıkladığı Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu ile yarın saat 18:30'da sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'de Cocu, resmi imzayı atıyor! Sarı-lacivertliler, genç hocanın yarın sözleşme imzalayacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktörümüz Phillip Cocu'nun imza töreni ve basın toplantısı 27 Haziran Çarşamba günü saat 18:30'da yapılacaktır.
İmza töreni ve basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir."
Kaynak: haberinburada
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