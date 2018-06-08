FENERBAHÇE, VOLKAN DEMİREL'E TL ÜZERİNDEN SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Fenerbahçe, bu ay sonunda sözleşmesi bitecek Volkan Demirel'e Türk Lirası üzerinden 1 yıllık teklifte bulunacak.
F.Bahçe yönetimi, bu ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yasındaki kaleci Volkan Demirel ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Tecrübeli kaleciyle yola devam etme kararı alan yönetim Volkan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor.
TL ÜZERİNDEN SÖZLEŞME YAPILACAK
Tecrübeli kaleciyle Euro yerine Türk Lirası üzerinden bir sözleşme önerilecek. Volkan Demirel'in bunu kabul etmesi durumunda yola devam edilecek.
Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan tecrübeli kaleciye senelik 3 milyon TL teklif edilecek.
Kaynak: haberinburada
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