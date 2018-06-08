F.Bahçe yönetimi, bu ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yasındaki kaleci Volkan Demirel ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli kaleciyle yola devam etme kararı alan yönetim Volkan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor.

TL ÜZERİNDEN SÖZLEŞME YAPILACAK

Tecrübeli kaleciyle Euro yerine Türk Lirası üzerinden bir sözleşme önerilecek. Volkan Demirel'in bunu kabul etmesi durumunda yola devam edilecek.

Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan tecrübeli kaleciye senelik 3 milyon TL teklif edilecek.

Kaynak: haberinburada