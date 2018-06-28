FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ FELLAİNİ, MANCHESTER UNİTED'DA KALIYOR
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan ve Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini, İngiliz ekibi Manchester United ile yeni kontrat imzalama aşamasına geldi.
Son dönemde ismi Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Marouane Fellaini, kulübü Manchester United ile sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.
ESPN'in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre, Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve bu hafta sonu geleceğine ilişkin kararını açıklaması beklenen Belçikalı futbolcu, kırmızı şeytanlarla yeni kontrat konusunda uzlaşma noktasına geldi.
KONTRAT SÜRESİNDE ORTA YOL BULUNDU
Daha önce Manchester United'ın sözleşmesini bir yıl uzatmayı teklif ettiği 30 yaşındaki Fellaini, kariyerinin bu aşamasında bir yılı opsiyonluk üç yıllık kontrat istediğini ileri sürerek bu teklifi reddetmişti. ESPN'in haberinde, iki tarafın kontrat süresi konusunda bir orta yol bulduğu kaydedildi.
JOSE MOURINHO, FELLAINI'NİN TAKIMDA KALMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Manchester United Menajeri Jose Mourinho, sezon içinde yaptığı açıklamalarda Belçikalı orta saha oyuncusunun takım kalmasını istediğini sıklıkla ifade etmişti.
2013 yılında Everton'dan 27,5 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Marouane Fellaini ile AC Milan, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Marsilya'nın da ilgilendiği iddia ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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