FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ COCU, VALBUENA İÇİN OLUMSUZ RAPOR VERDİ
Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, Fransız yıldız Valbuena için "satılabilir" raporu verdi.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Hollandalı Phillip Cocu, hazırladığı raporda Valbuena'nın satılabileceği yönünde karar verdiği öğrenildi.
COCU, VALBUENA İÇİN OLUMSUZ RAPOR VERDİ
Hollandalı hoca, Aykut Kocaman'la yıldızı barışmayan Valbuena için olumsuz ifadeler kullandı. Valbuena'nın topla çok oyalandığını, takımı defansif anlamda sıkıntıya soktuğunu, agresif rakipler karşısında tek başına çok dert açacağına vurgu yaptı.
Valbuena'nın gelecek sezon Fenerbahçe'de oynaması beklenmiyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'da Yağmur Ne Zamana Kadar Sürecek?
- İstanbul'da Etkili Olan Kuvvetli Yağış Caddeleri Göle Çevirdi, Araçlar Yollarda Kaldı
- Abd Dışişleri Bakanı, Türkiye'deki Seçimleri Değerlendirdi: Kabul Etmemiz Lazım
- Survivor'ı Sarsan Cinayet İçin Elenen Yarışmacılardan Duygulu Mesajlar
- İstanbul'daki Şiddetli Yağış Atatürk Havalimanında Hava Trafiğini Aksattı
EKONOMİ HABERLERİ
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
- Türkiye'den Abd'ye Misilleme! Bazı Ürünlere Ek Vergi Getirildi
- Kuyumcular Uyardı! Yeni Evlilerin Kabusu Oldu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar