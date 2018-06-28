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Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Valbuena İçin Olumsuz Rapor Verdi

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ COCU, VALBUENA İÇİN OLUMSUZ RAPOR VERDİ

Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, Fransız yıldız Valbuena için "satılabilir" raporu verdi.

Tarih : 28 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Valbuena İçin Olumsuz Rapor Verdi(6/10)2

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Hollandalı Phillip Cocu, hazırladığı raporda Valbuena'nın satılabileceği yönünde karar verdiği öğrenildi.

COCU, VALBUENA İÇİN OLUMSUZ RAPOR VERDİ

Hollandalı hoca, Aykut Kocaman'la yıldızı barışmayan Valbuena için olumsuz ifadeler kullandı. Valbuena'nın topla çok oyalandığını, takımı defansif anlamda sıkıntıya soktuğunu, agresif rakipler karşısında tek başına çok dert açacağına vurgu yaptı.

Valbuena'nın gelecek sezon Fenerbahçe'de oynaması beklenmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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