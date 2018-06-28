Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Hollandalı Phillip Cocu, hazırladığı raporda Valbuena'nın satılabileceği yönünde karar verdiği öğrenildi.

COCU, VALBUENA İÇİN OLUMSUZ RAPOR VERDİ

Hollandalı hoca, Aykut Kocaman'la yıldızı barışmayan Valbuena için olumsuz ifadeler kullandı. Valbuena'nın topla çok oyalandığını, takımı defansif anlamda sıkıntıya soktuğunu, agresif rakipler karşısında tek başına çok dert açacağına vurgu yaptı.

Valbuena'nın gelecek sezon Fenerbahçe'de oynaması beklenmiyor.

Kaynak: haberinburada