Kadıköy'de Akılalmaz Kaza! Gencin Pantolon Paçası Çarpan Araçta Asılı Kaldı
İçinde Hayat Olabilecek İki Gezegen Keşfedildi!
Erdoğan, Chp'nin İstifasını İstediği Süleyman Soylu İçin Yanındayım Mesajı Verdi
Taciz İddiasıyla Gözaltına Alınan Milli Sporcu, Serbest Bırakıldı
Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
Chp'li Şener: Süleyman Soylu Göze Girmek İçin Demeçler Veriyor
Yavru Yunusu, Çıplak Elle Yakalayıp Hayata Döndüren 'kırkpınar Ağası' Takdir Topladı
Patrondan Çalışanlara Yıl Dönümü Hediyesi! Kişi Başına 16 Bin Lira Dağıttı
İnce'nin, Teşekkür Ziyaretine Başlayacağı İlk İl Belli Oldu!
Soylu'nun 'şehit Cenazeleri' Çıkışına Ak Parti'den İlk Tepki
Kandil'deki 'kim Öldürüldü' Kavgası Telsiz Konuşmalarında
Pkk'nın Liderlerinden Biri Etkisiz Hale Getirildi
Sabah Saatlerinde Gözaltına Alınan Chp'li Eren Erdem Tutuklandı
Pusulaya Not Yazan Konyalı Seçmene Yetkililer Ulaştı! Bakın Ne İstiyor
Son Dakika! Akdeniz'de Facia! Libya Açıklarında 100 Sığınmacı Boğularak Yaşamını Yitirdi
Son Dakika! Tutukluyken Hdp'den Milletvekili Seçilen Leyla Güven Tahliye Edildi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu: Kulüp İçin Her Şeyi Yapacağız
Hayalindeki Cinsel İçerikli Film Yıldızına Benzemek İçin Servet Harcadı
Alaattin Çakıcı İsim Vererek Gazetecileri Hedef Gösterdi!
Fetö'cü Adil Öksüz'ü Arayan Ekibin Başındaki Polis Fetö'den Tutuklandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu: Kulüp İçin Her Şeyi Yapacağız

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ COCU: KULÜP İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, yeni sezon öncesi ilk antrenmanda "İyi bir sezon geçirmek için her şeyi yapacağız." dedi.

Tarih : 29 Haziran 2018, 13:30
Puan Ver : Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu: Kulüp İçin Her Şeyi Yapacağız(6/10)2

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu nezaretindeki idmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Sarı lacivertli ekip izinli olan 6 futbolcu haricinde tam kadro çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Phillip Cocu, idman öncesinde basın mensuplarının yanına gelerek, "Hepinize iyi bir sezon diliyorum. Çok sık görüşeceğiz. Umarım birlikte iyi bir şekilde çalışırız. Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmek için her şeyi yapacağız" dedi.

MİLLİ TAKIMLARDAKİ FUTBOLCULAR ÇALIŞMAYA KATILMADI

Sarı-lacivertliler idmana kondisyon ağırlıklı çalışma ile başladı. İdmanda milli takımlarda olduğu için izinli olan Nabil Dirar, Carlos Kameni, Roman Neustadter, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı ve Hasan Ali Kaldırım yer almadı. Bu 6 futbolcunun 3 Temmuz Salı günü takıma dahil olacağı bildirildi. Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel de çalışmada yer almadı.

Öte yandan Sportif Direktör Damien Comolli de idmanda yer alarak takımı yakından takip etti.

FENERBAHÇE'DE 2 YURT DIŞI KAMPI

Bu sezon Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde gitmeyecek olan sarı-lacivertliler, 2 yurt dışı kampı gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertli ekipte ilk kampın 9-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanırken, ikinci kampın ise yine yurt dışında hazırlık turnuvası şeklinde olması bekleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Teknik  Direktörü  Cocu  Kulüp  İçin  Her  Şeyi  Yapacağız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER