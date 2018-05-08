Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kongreyi göz önünde bulundurarak sezon sonunda görevini bırakma kararı aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman sezon sonu görevini bırakıyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda bunun sinyallerini veren deneyimli hoca, ligdeki sıralamadan bağımsız olarak istifa kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kocaman'ın bu kararı almasındaki temel sebep ise 2-3 Haziran'da yapılacak Olağan Genel Kurul. Aykut Kocaman, yeni gelecek yönetimi rahatlatmak ve kendi durumunun seçimi etkilememesi adına istifa edecek.

"KENDİ ADIMA DEĞERLENDİRME YAPACAĞIM"

Fenerbahçe'nin hocası, Bursaspor maçından sonra da "Bu sezon içerideki puan kayıpları durumumuzu belirledi. Kendi taraftarımızla karşı karşıya gelme durumumuz yok. Hakikaten zor bir durum. Anlaşılmaz bu durumun içinde fazla kalıp kalmamakla ilgili bir değerlendirme yapma gereği duyuyorum. Sözlerim gayet açık" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Aziz Yıldırım'ın seçildiği taktirde Aykut Kocaman ile yola devam etmesi bekleniyor. Başkan adayı Ali Koç ise Kocaman ile ilgili daha önceki açıklamalarında övgü dolu sözler kullanmıştı. Ancak göreve gelmesi durumunda teknik adam olarak kiminle çalışacağı konusunda bir açıklama henüz yapmadı.

Kaynak: haberinburada