FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ AYKUT KOCAMAN, EDİN VİSCA'YI İSTEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, transfer listesinin başına Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'yı koydu. Yakın zamanda iki takım arasında görüşmeler başlayacak.
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, göreve gelecek yönetime yardımcı olabilmek için transfer listesi hazırladı ve bu listenin ilk sırasına Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı koydu.
YAKIN ZAMANDA TRANSFER GÖRÜŞMESİ OLACAK
Aykut Kocaman'ın kongrenin ardından göreve devam etmesi halinde, Fenerbahçe'nin Başakşehir ile transfer masasına oturacağı belirtildi.
Sarı lacivertlilerin Visca'yı transfer edebilmek için paranın yanında Aatıf ve Ozan Tufan gibi isimleri de takasta önereceği kaydedildi.
VISCA, FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Boşnak yıldızın Fenerbahçe'nin bu teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
Süper Lig'de 207/2018 sezonunu asist kralı olarak tamamlayan Visca, 33 karşılaşmada 9 gol attı ve 16 asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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