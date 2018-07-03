FENERBAHÇE TARAFTARLARI KOMBİNE İÇİN GECEDEN SIRAYA GİRDİ
Fenerbahçe taraftarı bu sabah satışa çıkacak olan kombine için geceden sıraya girdi.
Teknik direktörlüğe Phillip Cocu'yu getiren Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunun kombineleri bugün genel satışa çıkacak.
SABAH 9'DA SATIŞA ÇIKACAK
Sabah 09:00'da satışa çıkacak kombineler için taraftarlar geceden itibaren beklemeye başladı. Fenerbahçe taraftarları Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi kombine merkezinde bir gün öncesinden sıraya girdiler.
2 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi kombine merkezine gelen sarı-lacivertli taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdular.
İŞTE FENERBAHÇE KOMBİNE FİYATLARI:
Kaynak: haberinburada
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