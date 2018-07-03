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Fenerbahçe taraftarları kombine için geceden sıraya girdi

FENERBAHÇE TARAFTARLARI KOMBİNE İÇİN GECEDEN SIRAYA GİRDİ

Fenerbahçe taraftarı bu sabah satışa çıkacak olan kombine için geceden sıraya girdi.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 01:40
Puan Ver : Fenerbahçe Taraftarları Kombine İçin Geceden Sıraya Girdi(8/10)4

Teknik direktörlüğe Phillip Cocu'yu getiren Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunun kombineleri bugün genel satışa çıkacak.

SABAH 9'DA SATIŞA ÇIKACAK

Sabah 09:00'da satışa çıkacak kombineler için taraftarlar geceden itibaren beklemeye başladı. Fenerbahçe taraftarları Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi kombine merkezinde bir gün öncesinden sıraya girdiler.

2 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi kombine merkezine gelen sarı-lacivertli taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdular.

İŞTE FENERBAHÇE KOMBİNE FİYATLARI:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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