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Fenerbahçe Taraftarından Kombinelere Büyük İlgi

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN KOMBİNELERE BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe'de Ali Koç'un gelişiyle oluşan müthiş hava, kombine satışlarına da yansıdı. Daha genel satış başlamadan şu ana kadar yaklaşık 17 bin bilet satıldı.

Tarih : 30 Haziran 2018, 14:30
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Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son veren ve genel kurulda tarihi bir fark ile göreve gelen Başkan Ali Koç, her fırsatta Sarı-Lacivertli futbolseverlerden destek beklediklerini dile getirmişti. Forma ve bilet satışlarına dikkat çeken Başkan'ın çağrısına, taraftarlar beklenen karşılığı verdi.

Kombinelere akın eden Fenerbahçeliler, şu ana kadar yaklaşık 17 bin bilet aldı. Geçen sezonki rakam (17 bin) şimdiden yakalanırken, kongre ve temsilci üyelerin yararlandığı satışların ardından 3 Temmuz'da genel satışlara başlanacak. Yönetimin hedefi 45 bin barajını aşmak ve bu sezon Ülker Stadı'ndaki tüm maçları kapalı gişe oynamak.

"4 YILLIK ÖZLEM BİTECEK"

Kadıköy'de stat önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, son yıllarda görülmemiş bir taleple kulübün kapısını çalıyor. Kombine kuyruğu sırasında konuşan pek çok taraftar, Başkan Ali Koç'a transferler konusunda güvendiklerini belirtip, "Süper Lig'deki 4 yıllık özleme son vereceğiz. Şampiyonluk coşkusu için kombine almaya geldik" dediler.

KADIKÖY'DE TRAFİK DURDU

Sabahın erken saatlerinden itibaren Ülker Stadı'nın önünde kombine sırasına giren taraftarlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Stat çevresinde zaman zaman 3 sıra araç parkı oluşurken, izdaham nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Trafik polisleri yolun açılması için sürücülere sık sık araçlarını kaldırmaları yönünde anons yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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