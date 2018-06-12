Son Dakika! Trump Tarihi Zirve Sonrası Kim'in Sözleri Bana Güven Verdi Dedi
Türkiye'nin Konuştuğu Trafik Magangası, Sadece Bisiklete Binebiliyor
Mercedes, 774 Bin Aracını Geri Çağırıyor
Galatasaraylı Yasin, Beşiktaş'la Prensipte Anlaştı
Fenerbahçe Sportif Direktörü, Barcelonalı Paco Alcacer İçin Teklifte Bulunacak
Borçluyu Arayarak Taciz Eden Avukatlık Bürosu Çalışanının 7 Yıla Kadar Hapsi İstendi
Survivor'a Veda Eden Mustafa Kemal Gözyaşları İçinde Adaya Veda Etti
Mehmetçik Kandil Ve Sincar'ı Vurdu, Orgeneral Akar Operasyonu Harekat Merkezinde Takip Etti
Real Madridli Bale, Eski Kulübü Tottenham'a Dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oyunuz Yüzde Kaç? Sorusuna Net Cevap Vermedi
Abd Dışişleri'nden Kritik Kuzey Kore Açıklaması: Farklı Ve Eşsiz Bir Teklif Sunacağız
Erdoğan'ın Meydanlarda Bahsettiği Kıraathanenin İlk Örneği İstanbul'da Açıldı
Doktor Koca, Eşinin Sevgilisini Silah Zoruyla Kaçırmaya Kalkıştı
Sağlık Bakanlığı Kanserojen Madde İçeren Zayıflama İlaçlarına Savaş Açtı!
Trump Ve Kim Arasındaki Tarihi Zirvede Kapsamlı Ortak Mektuba İmzalar Atıldı
Galatasaray'ın Yeni Transferi İmzayı Atıyor
Doğu İle Batı Arasında Enerji Köprüsü Kuracak! Asrın Projesi Tanap Bugün Açılıyor
Trump Ve Kim'den Tarihi El Sıkışma Anı Kamerada
Trump İle Kim Tarihi Zirvede Buluştu: İlişkiler Harika
Çukur'un Görkemli Sezon Finali Gösterimi Hollywood Galalarını Aratmadı

Fenerbahçe Sportif Direktörü, Barcelonalı Paco Alcacer İçin Teklifte Bulunacak

FENERBAHÇE SPORTİF DİREKTÖRÜ, BARCELONALI PACO ALCACER İÇİN TEKLİFTE BULUNACAK

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, transfer listesinin başına Barcelona'da forma giyen Paco Alcacer'i yazdı.

Tarih : 12 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Fenerbahçe Sportif Direktörü, Barcelonalı Paco Alcacer İçin Teklifte Bulunacak(5/10)1

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, öncelikle forvet mevkiine transfer yapmayı planlıyor. Listede Barcelona'nın kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planladığı İspanyol forvet Paco Alcacer ilk sırada yer alıyor.

Comolli, 24 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için önümüzdeki günlerde temasa geçecek. Golcü futbolcunun daha fazla forma giyerek kendini gösterebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan İspanyol golcü Soldado da Alcacer ile ilgili Comolli'ye olumlu yönde rapor verdi.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

Geçen sezon ligden düşme tehlikesi yaşayan Premier Lig temsilcisi Southampton gelecek sezon ligde daha iyi sonuçlar elde etmek için Paco Alcacer için devreye girdi. Ancak Başkan Ali Koç'un Barcelona ile olan iyi ilişkisi bu transferde F.Bahçe'yi bir adım öne çıkarıyor.

Transfer piyasasında iyi bağlantıları olan Comolli, seçeceği oyuncuları özel bir istatistik sisteminin filtresinden geçiriyor. Özellikle hücum oyuncularını 'pozisyon yaratma' verileriyle seçtiği biliniyor. Charlie Adam, Jordan Henderson ve Stewart Downing, bu konuda bir önceki sezon oldukça yüksek verilere sahip oyunculardı.

25 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Alcacer, bu sezon Ernesto Valderde yönetimi altında Barcelona'da iyi bir performans sergileyememişti. Özellikle Griezmann transferinin gerçekleşmesi durumunda, Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 24 yaşındaki forvet bu sezon La Liga'da 17 maça çıkarken 4 gol atıp 4 asist yaptı. Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan İspanyol golcü, 2016 senesinde Valencia'dan 25 milyon euroya transfer edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Sportif  Direktörü  Barcelonalı  Paco  Alcacer  İçin  Teklifte  Bulunacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER