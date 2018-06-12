FENERBAHÇE SPORTİF DİREKTÖRÜ, BARCELONALI PACO ALCACER İÇİN TEKLİFTE BULUNACAK
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, transfer listesinin başına Barcelona'da forma giyen Paco Alcacer'i yazdı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, öncelikle forvet mevkiine transfer yapmayı planlıyor. Listede Barcelona'nın kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planladığı İspanyol forvet Paco Alcacer ilk sırada yer alıyor.
Comolli, 24 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için önümüzdeki günlerde temasa geçecek. Golcü futbolcunun daha fazla forma giyerek kendini gösterebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan İspanyol golcü Soldado da Alcacer ile ilgili Comolli'ye olumlu yönde rapor verdi.
FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE
Geçen sezon ligden düşme tehlikesi yaşayan Premier Lig temsilcisi Southampton gelecek sezon ligde daha iyi sonuçlar elde etmek için Paco Alcacer için devreye girdi. Ancak Başkan Ali Koç'un Barcelona ile olan iyi ilişkisi bu transferde F.Bahçe'yi bir adım öne çıkarıyor.
Transfer piyasasında iyi bağlantıları olan Comolli, seçeceği oyuncuları özel bir istatistik sisteminin filtresinden geçiriyor. Özellikle hücum oyuncularını 'pozisyon yaratma' verileriyle seçtiği biliniyor. Charlie Adam, Jordan Henderson ve Stewart Downing, bu konuda bir önceki sezon oldukça yüksek verilere sahip oyunculardı.
25 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Alcacer, bu sezon Ernesto Valderde yönetimi altında Barcelona'da iyi bir performans sergileyememişti. Özellikle Griezmann transferinin gerçekleşmesi durumunda, Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 24 yaşındaki forvet bu sezon La Liga'da 17 maça çıkarken 4 gol atıp 4 asist yaptı. Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan İspanyol golcü, 2016 senesinde Valencia'dan 25 milyon euroya transfer edilmişti.
Kaynak: haberinburada
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