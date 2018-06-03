Fenerbahçe'nin rekor katılımla gerçekleşen kongresinde, spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim oy kullandı.

Fenerbahçe Kulübü'nün rekor katılımla gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda spor, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim de yer aldı.

Kaynak: haberinburada