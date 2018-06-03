FENERBAHÇE KONGRESİNDE ÜNLÜ İSİMLER DE OYLARINI KULLANDI
Fenerbahçe'nin rekor katılımla gerçekleşen kongresinde, spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim oy kullandı.
Fenerbahçe Kulübü'nün rekor katılımla gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda spor, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim de yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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