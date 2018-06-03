FENERBAHÇE KONGRESİNDE GERGİNLİK! OY KULLANMAYA GELDİĞİNE PİŞMAN OLDU
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı.
Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda üyeler saat 10:00'da oy vermeye başladı.
AYDINLAR, SEÇİME GELDİĞİNE PİŞMAN OLDU
Acıbadem Sağlık Grubu yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Aydınlar da oy kullanmak için stada geldi. Tribünler "Mehmet Ali Aydınlar dışarı" diyerek tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rus Gazeteci, Kim Jong-Un'un Sarayının İçini Anlattı: Kız Kardeşi Evin Hanımı Gibi
- Haşdi Şabi'den Abd'ye Terör Listesi Çıkışı: Bedelini Ödeyecekler
- Ailesinin Gitsin Diyerek Mahkemeye Verdiği Genç Evden Ayrıldı
- 4 Erkek, Barda Sızan Genç Kızı Tecavüz Etmek İçin Kucaklayıp Götürdü
- Yüksek Sesle Müzik Dinlediği İçin Öldürülen Adamın Ailesine 15 Kuruş Tazminat
Bu Haberle İlgili Yorumlar